Torna la Premier League: una neopromossa per l'Arsenal

Torna la Premier League: quello di venerdì sera sarà il primo confronto tra il neopromosso Brentford e l’Arsenal da maggio 1947, un successo dei Gunners per 1- 0 al Griffin Park.

L’Arsenal ha vinto solo una delle sei trasferte in casa del Brentford in tutte le competizioni, tuttavia questo successo è arrivato nella sfida più recente, che però è appunto di 74 anni fa. Il Brentford sarà la cinquantesima squadra diversa a giocare in Premier League e la decima di Londra. Solo 11 delle precedenti 49 squadre hanno vinto la loro prima partita in assoluto nella competizione (15N, 23P), mentre nessuna formazione della capitale ha vinto la sua prima partita di Premier League (5N, 4P).

L’Arsenal è imbattuto da sette partite quando ha iniziato la sua stagione di Premier League fuori casa (5V, 2N) da una sconfitta 0-1 in casa del Sunderland nella stagione 2000/01. I Gunners hanno iniziato la scorsa stagione con una vittoria per 3-0 in trasferta contro il neopromosso Fulham.

Questa sarà la quarta volta che l’Arsenal partecipa alla partita inaugurale di una stagione di Premier League, dopo aver vinto le altre tre contro West Brom (2008-09), Leicester (2017-18) e Fulham (2020-21). Inoltre, questa è la terza stagione consecutiva in cui la partita di apertura vede una neopromossa: hanno sempre perso di tre gol di scarto nei due precedenti (Norwich 1-4 Liverpool, Fulham 0-3 Arsenal).

OPTA | 12-08-2021 22:40