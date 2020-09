Torna la Premier League tra tatticismi e gol

Torna la Premier League e lo fa con otto partite che caratterizzeranno la prima giornata tra sabato e lunedì. Rinviate a data da destinarsi Burnley-Manchester United e Manchester City-Aston Villa a causa degli impegni europei delle due squadre di Manchester che hanno allungato la loro stagione ma lo spettacolo non mancherà di sicuro. Così come i gol. Ed è proprio su questi, che sono il sale del calcio, che vale la pena ragionare.

Il Liverpool di Juergen Klopp ospita il neopromosso Leeds di Marcelo Bielsa: pronostico chiuso, a favore dei ‘Reds’, che potrebbero vincere con un paio di reti scarto, magari subendone almeno una. Un roboante 4-2 potrebbe dare grandi soddisfazioni, non solo ai tifosi della squadra di casa.

L’Everton di Ancelotti tasta il polso al Tottenham di Mourinho: due allenatori che la sanno lunga, e che non vogliono assolutamente partire con una sconfitta dai risvolti problematici. Ecco che potrebbe venire fuori una gara tattica, da under 2.5 se non addirittura 1.5.

Ad aprire il campionato uno dei numerosi derby di Londra, con l’Arsenal in casa del Fulham: tira aria da 2 fisso.

OPTA | 11-09-2020 18:51