Torna in campo Matteo Berrettini. Il romano lo fa al torneo di Vienna il giorno dopo il trionfo di Jannik Sinner, che ad Anversa ha avuto la meglio in finale sull’argentino Diego Schwartzman.

Il qualificato Alexey Popyrin affronterà Berrettini. Il 22enne di Sydney è entrato nel main draw dopo essersi sbarazzato dello spagnolo Feliciano Lopez e dello slovacco Norbert Gombos, quest’ultimo al termine di una bella lotta, chiusasi in tre set (7-6, 5-7, 7-5).

Matteo è già qualificato per le Atp Finals di Torino ma deve riprendere lo smalto di qualche mese fa: oggi ha le carte in regola per mettersi definitivamente alle spalle la sconfitta di Indian Wells con Fritz.

OPTA | 25-10-2021 07:26