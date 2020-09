Torna in campo l'Italia, c'è voglia di gol

Torna in campo l’Italia e lo fa nella Nations League, contro la Bosnia. La formazione slava è un’avversaria che la squadra di Mancini ha già incontrato e battuto due volte nelle ultime qualificazioni agli Europei: anche per questo gli Azzurri, che tra l’altro giocano in casa, partono con i favori del pronostico. E poi sono numerose le assenze tra gli ospiti, una su tutte quella di Miralem Pjanic, che è appena passato dalla Juventus al Barcellona.

Dando per scontato che gli italiani riusciranno a violare la porta avversaria è interessante fare una valutazione sui possibili marcatori. Occhi puntati, naturalmente su Ciro Immobile, che in settimana ha a lungo parlato del suo rapporto con il gol: potrebbe però venirgli preferito Belotti, lo si scoprirà a poche ore dal fischio d’inizio, un bel rischio. Naturalmente, però, non ci si può fermare al bomber della Lazio, o quello del Torino. Nicolò Zaniolo, che piace tantissimo al commissario tecnico, potrebbe ripagarlo della fiducia con una rete. Occhio anche a Giorgio Chiellini, che smania dalla voglia di giocare ed è sempre temibile nelle sue sortite offensive.

OPTA | 04-09-2020 07:05