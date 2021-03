Torino, la tradizione ti spinge contro il Sassuolo

Il Sassuolo ha pareggiato sei delle 15 sfide contro il Torino in Serie A: solo contro il Cagliari (nove), i neroverdi hanno registrato più pareggi nel massimo campionato. Il Torino ha perso solo una delle ultime nove partite contro il Sassuolo in Serie A, nel gennaio 2020.

In tutte le ultime sei sfide tra Torino e Sassuolo in Serie A, entrambe le squadre hanno trovato il gol: 21 reti nel periodo, 3.5 di media a match. Tra Torino e Sassuolo non c’è stato nemmeno un pareggio in casa dei granata in Serie A: cinque successi interni (inclusi i quattro nelle gare più recenti) e due vittorie esterne.

La partita d’andata contro il Torino è stata l’ultima volta in cui il Sassuolo è riuscito a non perdere dopo essere andato in svantaggio di due gol in un incontro di Serie A: 3-3 il punteggio finale. Il Torino è la squadra che ha pareggiato più partite (11) in questa Serie A; il Sassuolo è a quota nove – tra loro solo Genoa e Parma (10).

16 delle ultime 20 reti nelle sfide tra Torino e Sassuolo in Serie A sono state messe a segno nel secondo tempo, incluse cinque delle sei nel match d’andata terminato 3-3.

OPTA | 17-03-2021 11:53