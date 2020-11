Torino, Giampaolo si gioca la panchina

E’ arrivato il giorno del recupero di Serie A tra Genoa e Torino, il match della terza giornata rinviato ormai un mese fa, quando esplose letteralmente un focolaio di Covid in casa dei rossoblù. Ora però il peggio è passato e Maran ha ampia libertà di scelta di formazione, con la possibilità di portare a casa punti pesanti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Chi sta peggio ora è la squadra granata, con un Giampaolo confermato a tempo in panchina e consapevole di giocarsi tutto tra oggi pomeriggio e domenica, quando sfiderà il Crotone, con cui è appaiato in fondo alla classifica. La partita incredibile soprattutto per il finale contro la Lazio ha confermato che dietro si balla anche se davanti in qualche modo i gol arrivano.

Ci sarebbe bisogno del miglior Belotti, dolorante però ad un ginocchio. Un pareggio tutto sommato potrebbe andare anche bene a tutti. Il primo tempo potrebbe essere abbastanza bloccato. Chi segnerà prima nella ripresa avrà buone chance di portare a casa l’intera posta in palio.

OPTA | 04-11-2020 10:21