Torino, doppia sfida nel girone verde

Le Atp Finals in corso di svolgimento a Torino non stanno lesinando i colpi di scena: basta pensare a Sinner.

Oggi tocca al girone verde e ad aprire la giornata sarà la sfida che metterà di fronte Novak Djokovic e Andrey Rublev, i due giocatori ancora imbattuti nel raggruppamento.

Contro Ruud il serbo ha faticato nel primo set, conquistato al tie-break, mentre il russo si è sbarazzato in due set di uno Stefanos Tsitsipas che non sembra avere recuperato dall’infortunio al gomito: in serata il greco se la vedrà con il norvegese, che potrebbe anche fare il colpo, date le condizioni non ottimali dell’ellenico, benché preferisca un altro tipo di superficie.

OPTA | 17-11-2021 08:54