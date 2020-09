Tirreno-Adriatico, si inizia a salire nel nome di Pantani

Due tappe e un solo vincitore per la Tirreno Adriatico 2020. Il tedesco Pascal Ackermann ha infatti già messo un’ipoteca, se non sulla vittoria finale, viste le caratteristiche da velocista, quantomeno sulla maglia arancione riservata al primatista della classifica a punti, quando ancora il traguardo finale di San Benedetto del Tronto è lontano.

Il corridore della Bora-Hansgrohe ha trionfato nelle frazioni con arrivo a Lido di Camaiore e Follonica, ma è consapevole che il difficile arriverà soltanto adesso. Già a partire dalla terza tappa, infatti, con partenza da Grosseto e arrivo a Saturnia dopo 217 km, gli uomini di classifica inizieranno a battere i primi colpi, a partire da quel Fernando Gaviria che occupa il secondo posto della graduatoria generale a soli otto secondi da Ackermann.

La terza tappa della corsa dei Due Mari si annuncia altamente spettacolare grazie ai suoi continui saliscendi con doppia scesa al Muro di Poggio Murella, (3,4 km al 7%, ma con punte al 21%).

Insomma, un percorso non certo per velocisti, anche se dopo il secondo passaggio in cima al Gpm mancheranno ancora 9 chilometri al traguardo.

Su chi puntare allora per la vittoria? Sui cacciatori di tappe, o meglio di classiche, visto che il percorso ricorda quello delle grandi classiche. Occhio a Jakob Fuglsang, tra i favoriti anche per la maglia azzurra del vincitore finale, o Geraint Thomas, ma si attende anche uno squillo da Vincenzo Nibali, desideroso di testare la propria condizione su montagne che possono esaltarlo.

