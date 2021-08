A Winston-Salem, dove si sta giocando l’ultimo torneo di preparazione prima dell’Open degli Stati Uniti, sono usciti quasi tutti gli italiani: Stefano Travaglia, Lorenzo Musetti, Andreas Seppi e Marco Cecchinato.

Tiene duro soltanto Gianluca Mager: in due set (7-6, 6-3) si sbarazza del qualificato di Taipei Tung-Lin Wu e approda al secondo turno.

Ora il ligure se la vedrà con il tedesco Jan-Lennard Struff per un posto negli ottavi di finale: sarà dura per Mager contro un avversario che però non ha più la brillantezza di qualche mese fa.

OPTA | 24-08-2021 09:26