Test Murray per Sinner a Stoccolma

Non ci sono precedenti tra Jannik Sinner e Andy Murray. Il sorteggio, non certo benevolo, ha messo di fronte l’altoatesino al vincitore di tre titoli dello Slam e due volte medaglia d’oro olimpica a Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016.

I due se la vedranno nell’Atp 250 di Stoccolma: Sinner, che alle Atp Finals di Torino sarà presente in qualità di riserva, è andato a giocare in Svezia per difendere il decimo posto nella classifica Atp dall’assalto del canadese Felix Auger-Aliassime, a sua volta nella capitale scandinava, nella quale sfiderà Filip Krajinovic per un posto nei quarti di finale.

Murray, classe 1987 come Djokovic, è però molto meno integro del coetaneo: i problemi all’anca lo condizionano benché la voglia di non darsi per vinto lo stia spingendo ad allungarsi la carriera.

OPTA | 10-11-2021 10:04