Test ceco per la nazionale italiana

Prosegue allo stadio Dall’Ara di Bologna la marcia di avvicinamento ai campionati europei della Nazionale di Roberto Mancini. Il ct ha già dovuto cambiare un uomo, Stefano Sensi, al quale è subentrato nei 26 Matteo Pessina.

Amichevole importante per capire a che punto siamo, in particolare per quanto riguarda il reparto offensivo, con Ciro Immobile, soprattutto, che cercherà una rete per prendere fiducia.

I cechi, che a loro volta parteciperanno alla rassegna iridata, non faranno le barricate. E’ quindi probabile che, anche a causa dei numerosi avvicendamenti, possa venire fuori una gara con numerose reti. Magari anche una di Schick, visto in Italia con Sampdoria e Roma. Per i romantici anche una rete di Raspadori potrebbe arrivare: probabile che Mancini gli dia un po’ di spazio nella seconda frazione di gioco.

OPTA | 04-06-2021 08:01