Terza opportunità per la Danimarca

Dallo scioglimento dell’Unione Sovietica, Russia e Danimarca si sono affrontate soltanto una volta, in una gara amichevole al Parken Stadium di Copenhagen, nel febbraio 2012, vinta dai russi per 2-0. La Russia ha tenuto la porta inviolata nell’ultima sfida giocata contro la Finlandia (1-0), dopo aver subito gol in 16 delle precedenti 17 gare in grandi tornei (EURO + Mondiali); l’ultima volta che i russi non hanno incassato reti per due match di fila è stata a EURO 2008, contro Grecia e Svezia.

La Russia ha perso l’ultima partita della fase a gironi in tre delle ultime quattro partecipazioni a un grande torneo; l’ultimo successo in questo caso risale a EURO 2008 contro la Svezia. La Danimarca ha perso le prime due partite della fase a gironi di EURO 2020: 1-0 contro la Finlandia e 2-1 contro il Belgio. I danesi hanno perso tutte le tre sfide della fase a gironi nella competizione soltanto due volte finora: a EURO 1988 e EURO 2000. La Russia potrebbe vincere due gare consecutive agli Europei per la prima volta da EURO 2008: tre in quel caso, delle quali le prime due arrivate nelle ultime due sfide della fase a gironi.

Artem Dzyuba ha preso parte a 22 gol (14 reti, otto assist) nelle ultime 21 partite disputate con la Russia in tutte le competizioni.

Yussuf Poulsen ha firmato il gol della Danimarca nel match perso per 2-1 contro il Belgio (unica rete realizzata finora in questa competizione dai danesi). Poulsen è andato a bersaglio per due gare di fila con la Nazionale soltanto una volta: nel giugno 2018, contro il Messico, in amichevole, e contro il Perù ai Mondiali.

