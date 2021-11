Ternana-Como: a oggi regna l’equilibrio

Ternana e Como si sono affrontate 22 volte finora in Serie B – l’ultima nel maggio 2016 – per un bilancio di otto vittorie degli umbri, sei dei lombardi e otto pareggi.

Il Como non ha mai vinto negli 11 precedenti disputati in Serie B sul campo della Ternana (6N, 5P) e in nove di queste sfide non ha trovato il gol, comprese tutte le ultime sette nella competizione.

Tra le squadre affrontate più di 10 volte in casa in Serie B, il Como è l’unica contro cui la Ternana non ha mai perso: 11 partite, per un totale di cinque vittorie e sei pareggi. Dopo aver perso le prime due gare interne di questo campionato, la Ternana ha centrato un filotto di tre vittorie consecutive; l’ultima volta che gli umbri hanno contato quattro successi di fila in partite casalinghe di Serie B risale ad aprile 2017.

Considerando più stagioni, il Como subisce gol da 23 trasferte di fila (39 reti nel parziale): si tratta della serie aperta più lunga di match esterni consecutivi con gol subiti da quella del Ravenna nel 2008 (27).

Anthony Partipilo ha messo lo zampino in sette dei 10 gol casalinghi della Ternana in questo campionato (due reti e cinque assist). In generale il classe ’94 è il giocatore che ha preso parte a più marcature nel torneo cadetto 21/22 (nove – due sigilli e sette passaggi vincenti).

Antonino La Gumina ha esordito in Serie B con la Ternana, nel settembre 2016, con il Cittadella; l’attaccante dei lariani ha firmato la sua unica doppietta nel torneo cadetto proprio contro la sua attuale squadra (Ternana), nel maggio 2018, al Liberati, con la maglia del Palermo.

