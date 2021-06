Svizzera, con Shaqiri a caccia della qualificazione

La Francia è imbattuta negli ultimi sette confronti con la Svizzera, già ora la striscia di imbattibilità più lunga di sempre contro gli elvetici, anche se quattro degli ultimi cinque incontri tra le due squadre sono terminati in parità. Questo sarà il quinto incontro tra Francia e Svizzera in una grande competizione internazionale (in precedenza EURO 2004, Mondiali 2006, Mondiali 2014, EURO 2016), ma il primo negli ottavi di finale. La Francia è imbattuta nelle precedenti quattro sfide, con l’ultima partita in ordine di tempo terminata senza reti a EURO 2016 (0-0). La Francia ha perso solo una delle ultime 17 partite tra Europei e Mondiali: la finale di EURO 2016 contro il Portogallo.

La Svizzera ha raggiunto la fase a eliminazione diretta in ognuna delle ultime quattro presenze nei grandi tornei internazionali (Mondiali 2014, EURO 2016, Mondiali 2018, EURO 2020): è stata eliminata nella prima partita dopo la fase a gironi in ognuna delle tre precedenti occasioni. La Francia non perde una partita ufficiale da oltre due anni: l’ultima sconfitta è arrivata contro la Turchia in una qualificazione per il campionato Europeo nel giugno 2019. Ben 14 vittorie e cinque pareggi da allora. Per trovare una striscia di imbattibilità più lunga per la Francia in partite ufficiali bisogna risalire tra il 1994 e il 1999, una serie di 27 partite, con l’attuale allenatore Didier Deschamps che ha giocato in 21 di queste.

Questa è solo la seconda volta che la Svizzera affronta i campioni in carica di Europei o Mondiali in uno dei grandi tornei: l’altra occasione risale ad EURO 2004, una sconfitta per 1-3 proprio contro la Francia.

Grazie alla doppietta contro la Turchia nell’ultimo match del girone, Xherdan Shaqiri è diventato il capocannoniere di tutti i tempi della Svizzera nei principali tornei internazionali (Europei e Mondiali) con sette gol, superando i sei di Josef Hügi. Shaqiri è attualmente capocannoniere della Svizzera agli Europei con tre gol, a pari merito con Hakan Yakin.

OPTA | 28-06-2021 09:14