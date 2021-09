Supercoppa italiana con la finale più attesa

La finale più attesa, la rivincita della serie scudetto della stagione 2020-21: saranno l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna a giocarsi la Supercoppa, il primo trofeo stagionale del basket che sarà assegnato martedì alle 21 alla Unipol Arena di Bologna.

Entrambe le squadre hanno faticato e non poco in semifinale per sbarazzarsi rispettivamente di Brindisi e Venezia ed è più che probabile che anche l’atto finale si chiuderà con un margine risicato. Probabile anche che le difese abbiano il sopravvento sugli attacchi.

Il fatto che sia Scariolo che Messina siano ex allenatori delle squadre che affronteranno stasera aggiunge sale a una sfida già di per sé sentitissima. Bologna, che nella serie scudetto ha strapazzato Milano, può contare sul fattore campo, ma come noto ha perso Udoh e dovrà fare i conti anche con l’orgoglio dei meneghini.

