Subito un grande ostacolo per Camila Giorgi

Tocca subito a Camila Giorgi, la tennista più in forma del panorama italiano, scendere in campo per gli Us Open. E non sarà una rivale accomodante quella che affronterà: si tratta di Simona Halep, testa di serie numero 13.

La rumena, vincitrice di due titoli dello Slam in carriera (Roland Garros 2018, Wimbledon 2019), sta vivendo un 2021 molto travagliato, nel quale ha giocato pochissimo ed è quindi un’incognita il suo livello attuale.

Un solo precedente tra le due: a Miami, nel 2015, si impose la Halep in due set. Ma oggi la musica potrebbe essere diversa.

