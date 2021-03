Subito un avversario ostico per gli Azzurrini

Non è tra i più facili l’avversario con cui la nazionale italiana Under 21 comincerà la sua avventura nella fase finale degli Europei Under 21 di Slovenia e Ungheria. A Celje (fischio d’inizio alle ore 18) i ragazzi di Nicolato se la vedranno con la Repubblica Ceca: durante la fase di qualificazione la formazione dell’Est europeo ha mostrato una difesa molto solida ed è stata capace di subire soltanto quattro reti.

Carnesecchi tra i pali, per il 3-5-2 proposto dal commissario tecnico. Del Prato, Gabbia e Lovato dietro. In mezzo Bellanova, Pobega, Tonali, Rovella e Sala, attacco formato da Cutrone e Scamacca. Il secondo, reduce dalla bella prova di Parma, nella quale ha realizzato una doppietta per il suo Genoa, si candida per fare male anche ai cechi. Cutrone cerca rinvincite.

L’obiettivo è conquistare uno dei primi due posti che consentiranno di accedere ai quarti di finale che cominceranno il prossimo 31 maggio: nel girone anche Slovenia e Spagna.

