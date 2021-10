Subito di nuovo in campo nel basket per l’Eurolega

Questa settimana fanno gli straordinari le squadre impegnate in Eurolega. L’Olimpia Milano, unica italiana che partecipa al torneo, ha iniziato bene la sua campagna europea battendo sia il CSKA Mosca in casa che il Baskonia, in Spagna. Ora i biancorossi di Messina se la vedranno al Forum con il Maccabi Tel Aviv: gli israeliani arrivano dall’inattesa sconfitta casalinga con la Stella Rossa.

Ad aprire la giornata Unics Kazan-Bayern Monaco e il derby russo che metterà di fronte il CSKA allo Zenit San Pietroburgo: il fattore campo dovrebbe tenere in entrambi i casi.

Il Fenerbahce ha le carte in regola per andare a vincere a Berlino sul campo dell’Alba.

OPTA | 11-10-2021 23:40