Strade Bianche: spettacolo assicurato, visti i partenti

184 km, 11 tratti di Strade Bianche (63km): sarà spettacolo.

Tra gli uomini la sfida si annuncia avvincente soprattutto per la presenza dei vincitori delle ultime due edizioni Wout van Aert (Jumbo-Visma) e Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step), e di Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), all’esordio sugli sterri senesi.

Tra gli altri corridori che proveranno ad imporsi sul traguardo di Piazza del Campo anche Davide Ballerini (Deceuninck – Quick-Step) – vincitore sabato scorso della Omloop Het Nieuwsblad -, Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates), Jakob Fuglsang (Astana – Premier Tech), João Almeida (Deceuninck – Quick-Step), Tim Wellens (Lotto Soudal), Greg Van Avermaet (AG2R Citroën Team), Simon Yates (Team BikeExchange), Bauke Mollema (Trek – Segafredo), Egan Bernal (INEOS Grenadiers), Alberto Bettiol (EF Education – Nippo), Alejandro Valverde (Movistar Team) e Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers).

Con due successi a testa Annemiek Van Vleuten, tra le donne, e Michal Kwiatkowski proveranno ad eguagliare le tre vittorie di Fabian Cancellara, vincitore delle edizioni 2008, 2012 e 2016. Qualora dovessero riuscirci, gli verrebbe intitolato un tratto delle Strade Bianche che porterebbe per sempre il loro nome, come già fatto per il campione elvetico.

OPTA | 06-03-2021 09:03