Spurs da tenere a bada dai Lakers in Texas

Che non sarebbe stata una regular season dominata dai Los Angeles Lakers lo si era ben capito quando sono stati pubblicati i calendari.

LeBron James e compagni due mesi dopo aver vinto il titolo sono ripartiti piano, in attesa di ingranare le marce alte quando servirà davvero. Le due sconfitte in cinque partite sono lì a dimostrarlo, ma la terza sarebbe un po’ troppo anche per una formazione comunque favorita per il secondo anello di fila. I San Antonio Spurs nonostante siano dati da tutti come esclusi dai playoff si sono già tolti un paio di soddisfazioni e puntano ad un tris che metterebbe di nuovo a tacere i loro detrattori. Il re, alla seconda uscita dopo aver compiuto 36 anni, è pronto però a dimostrare di essere ancora l’uomo da battere, al fianco di Davis.

La differenza comunque potrebbe farla ancora la panchina, tra le più profonde della lega. I favoriti sono gli ospiti all’AT&T Center in una partita che si preannuncia in ogni caso ad alto punteggio.

OPTA | 01-01-2021 20:33