Spezia, serve una scossa lontano dal Picco

Il Genoa ha vinto cinque delle otto sfide tra Serie A, Serie B e Coppa Italia contro lo Spezia, perdendo solo una volta (1-2 nel 2006 in Serie B). In tutte le otto sfide tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, sia Genoa che Spezia hanno sempre trovato la rete (3.9 gol di media a incontro).

Il Grifone ha ottenuto cinque successi nelle sette più recenti sfide di Serie A contro formazioni neopromosse. Lo Spezia ha perso tutte le ultime cinque trasferte di Serie A, dopo che aveva evitato la sconfitta in sette delle prime 11 nella competizione.

Benché il Genoa sia imbattuto da 10 gare interne di fila in Serie A, ha pareggiato tutte le ultime cinque: nella sua storia, non ha mai impattato più partite interne consecutivamente nella competizione.

Nessun allenatore conta più gare del tecnico del Genoa Davide Ballardini nei derby liguri in Serie A senza mai perdere: per lui tre successi e tre pareggi in sei precedenti (sei gare senza sconfitte anche per Marco Giampaolo).

L’attaccante del Genoa Mattia Destro ha segnato quattro reti nelle sue ultime cinque sfide contro squadre neopromosse in Serie A, inclusa una nella gara d’andata contro lo Spezia – era rimasto a secco di gol in tutte le precedenti otto gare contro queste avversarie.

Nonostante il giocatore dello Spezia Diego Farias abbia segnato tre gol in Serie A al Genoa (di più solo contro il Napoli, quattro), nessuna di queste marcature è arrivata in trasferta.

