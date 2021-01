Spezia-Samp, un derby per chiudere il turno

La Sampdoria non tiene la porta inviolata da 18 trasferte in Serie A e non fa peggio da gennaio 1956, quando subì gol per 24 gare esterne consecutive. I blucerchiati proveranno a interrompere la serie questa sera sul campo dello Spezia, nel derby ligure che chiuderà il turno di campionato. Non sarà facile perché i bianchi arrivano dalla clamorosa affermazione di Napoli e schiereranno un paio di giocatori che stanno attraversando un ottimo periodo di forma, vale a dire Nzola e Pobega: il primo, in particolare, si candida per un altro gol.

Dall’altra parte Quagliarella farà il possibile per suggellare il patto d’acciaio con la Samp, sfociato nel no alla Juventus, ma attenzione anche a Candreva, che dopo essersi chiarito con Ranieri tira anche i rigori in assenza del bomber di Castellammare di Stabia.

Non sarebbe sorprendente se la gara di lunedì sera dovesse chiudersi sul 2-2. Occhio anche ai cartellini rossi.

OPTA | 11-01-2021 16:25