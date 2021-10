Spezia-Salernitana, una prima da non fallire

Lo Spezia e la Salernitana non si sono mai affrontati in Serie A , mentre in Serie B si sono sfidati 18 volte: i liguri hanno vinto in nove occasioni, contro i sette successi campani (due pareggi a completare). Lo Spezia ha perso le ultime tre partite di Serie A e non ha mai registrato quattro sconfitte di fila nel massimo campionato – l’unico successo ligure nel torneo in corso è arrivato proprio contro una squadra neopromossa, il Venezia. Lo Spezia ha perso le ultime tre partite casalinghe in Serie A, tante sconfitte quante nelle precedenti 12, in cui aveva ottenuto cinque vittorie e quattro pareggi.

Nell’ultima partita di Serie A la Salernitana ha mantenuto la porta inviolata per la prima volta in questo campionato – aveva chiuso la passata stagione di Serie B con due clean sheet di fila. Spezia e Salernitana hanno finora ottenuto quattro punti in questo campionato: dal 2006/07 in avanti solo quattro delle 15 squadre con esattamente quattro punti dopo sette gare stagionali di Serie A sono poi retrocesse. Lo Spezia ha subito finora 19 gol e nell’era dei tre punti a vittoria solo tre squadre hanno fatto peggio dopo le prime sette partite stagionali di Serie A: Bologna (20) e Sassuolo (21) nel 2013/14 e Benevento (20) nel 2020/21.

Da una parte lo Spezia non ha segnato ancora un gol di testa in questo campionato , dall’altra solo il Genoa (sette) ne ha subiti più della Salernitana con questo fondamentale (cinque). Spezia e Salernitana sono due delle tre squadre, insieme al Venezia, ad aver segnato meno gol all’interno dell’area di rigore in questo campionato (tutte a quota cinque). La formazione ligure però è anche una delle cinque squadre ad aver realizzato più reti dalla distanza (tre).

Vid Belec della Salernitana (25) e Jeroen Zoet dello Spezia (24) sono due dei quattro portieri con più parate in questo campionato, insieme a loro Emil Audero (25) e Salvatore Sirigu (24).

Simy non ha ancora segnato in sette presenze in questo campionato: nella scorsa stagione di Serie A l’attaccante della Salernitana aveva realizzato tre reti nelle prime sette gare con la maglia del Crotone.

OPTA | 15-10-2021 22:18