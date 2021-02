Spezia-Parma ad alta tensione

Il Parma non ha vinto nessuna delle tre partite contro squadre neopromosse in questo campionato: pareggio con lo Spezia nella gara di andata, pareggio con il Benevento e sconfitta con il Crotone. La compagine ducale ha vinto le ultime tre trasferte di Serie A in Liguria, tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 18 (6N, 9P) – prima di questa striscia gli emiliani non avevano mai vinto più di due gare esterne di fila contro squadre di questa regione.

Dopo aver ottenuto tre pareggi e cinque sconfitte nelle prime otto gare casalinghe stagionali, lo Spezia ha vinto due delle ultime tre gare interne di Serie A. Lo Spezia ha segnato 30 gol finora in questo campionato: tra le squadre esordienti in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria solamente il Chievo del 2001/02 ha fatto meglio (41 reti) dopo 23 partite giocate.

Sepe e compagni non hanno vinto nemmeno una delle ultime 14 partite di campionato: l’ultima squadra emiliana a fare peggio in una singola stagione di Serie A è stata il Cesena nel 2015. Il Parma non vince in trasferta in Serie A da novembre, proprio in Liguria, contro il Genoa: da allora per i gialloblù due pareggi e quattro sconfitte.

