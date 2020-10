Spezia a Milano sulle ali dell'entusiasmo

Dopo la lunghissima maratona di Europa League, con una qualificazione conquistata in extremis, il Milan si ributta sul campionato, forte dei 6 punti messi in cascina vincendo le due prime gare. I rossoneri, ancora privi di Zlatan Ibrahimovic, ospitano al Meazza il neopromosso Spezia, che è partito male, subendo una sonora lezione in casa (peraltro a Cesena) dal Sassuolo e però poi si è rifatto alla grande, andando mercoledì a vincere a Udine. 3 punti storici per i liguri perché i primi di sempre nella massima serie.

I padroni di casa sono ovviamente favoriti ma la squadra di Italiano potrebbe approfittare della stanchezza dei rivali per cercare di pungerli subito, magari con Farias, uomo dalla giocata spesso imprevedibile. Nell’undici di Pioli c’è un difensore con il vizio del gol ed è Theo Hernandez: non sarebbe una sorpresa se il francese dovesse realizzare una rete. Un 2-1 per i rossoneri sembra un punteggio plausibile ma per chi crede negli Aquilotti l’opzione dell’1-1 non sembra proprio da scartare.

OPTA | 04-10-2020 08:17