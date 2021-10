Spalletti e il Napoli vogliono calare il Settebello

La Fiorentina ha perso quattro delle ultime sei sfide di Serie A contro il Napoli (1V, 1N), tra cui entrambe le partite dello scorso campionato; in questo parziale ben quattro volte la squadra viola non ha trovato il gol. Nelle ultime 12 sfide di Serie A al Franchi tra Fiorentina e Napoli, la squadra toscana ha trovato un solo successo (3-0 nell’aprile 2018 grazie alla tripletta di Simeone): sei vittorie azzurre e cinque pareggi completano il parziale.

La Fiorentina, a quota 12 punti dopo le prime sei giornate, con una vittoria registrerebbe la sua seconda miglior partenza nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A, eguagliando i 15 punti ottenuti nelle prime sette nel 1998/99 con Trapattoni in panchina (ha fatto meglio in generale solo nel 2015/16, quando con Paulo Sousa arrivò a 18 punti nelle prime sette). Il Napoli, vittorioso in tutte le sue prime sei partite di questo campionato, insegue il suo record stabilito nella stagione 2017/18 con Maurizio Sarri in panchina, quando vinse tutte le prime otto partite di Serie A, per poi fermarsi alla nona contro l’Inter di Luciano Spalletti (0-0).

Sfida tra le due squadre che hanno subito meno gol nei primi tempi di questo campionato: solo una rete incassata nella prima frazione sia per la Fiorentina che per il Napoli. Solo una volta nella sua carriera da allenatore Luciano Spalletti è riuscito a rimanere imbattuto in tutto le sue prime sette gare stagionali di Serie A: nel 2017/18 con l’Inter (sei vittorie e un pareggio).

OPTA | 03-10-2021 08:53