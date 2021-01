Spal-Monza, sfida tra chi vuole la A

Il Monza ha strappato soltanto due punti nelle ultime cinque sfide di Serie B contro la Spal. E’ la sfida numero 16 in serie B tra Spal e Monza, per un bilancio che recita quattro vittorie a favore degli estensi, cinque dei brianzoli e sei pareggi, compresi gli ultimi due (0-0 sia nell’aprile 1993 che lo scorso settembre, quando il biancorosso Gytkjaer fallì un rigore nel finale del match).

Il Monza ha chiuso il girone d’andata al secondo posto con 34 punti in classifica; considerando tre punti a vittoria da sempre, la squadra brianzola aveva fatto meglio al termine della prima parte di una stagione di Serie B soltanto una volta nella sua storia: nel 1976/77 (37 punti).

A partire dallo scorso novembre, la Spal è la squadra che ha collezionato più clean sheet nelle gare interne: sei su sette nel parziale; fanno eccezione i tre gol incassati nel match col Brescia nell’unica sconfitta casalinga in questo campionato. Si affrontano le prime due squadre per numero di clean sheet collezionati in questo campionato: 11 il Monza, 10 la Spal. Nonostante ciò un 2-2 non da escludere a priori.

OPTA | 31-01-2021 11:13