Spal e Ascoli hanno bisogno di punti

Spal e Ascoli, che aprono la giornata di serie B, hanno pareggiato sei delle nove sfide complessive giocate in Serie B; un successo per gli emiliani e due per i marchigiani completano il parziale.

L’Ascoli non ha mai vinto nei quattro precedenti disputati sul campo della Spal nel torneo cadetto: tre pareggi, compresi gli ultimi due, e una sconfitta per 2-1 nell’aprile 1977, il bilancio del parziale.

La squadra estense ha vinto due delle ultime quattro partite di Serie B, dopo aver strappato i tre punti soltanto in una delle precedenti 11. L’Ascoli è reduce da due vittorie in campionato (con Vicenza e Monza) e potrebbe infilare tre successi consecutivi per la prima volta nel torneo in corso.

Mattia Valoti è andato in doppia cifra di gol, nell’ultima sfida giocata contro il Lecce, per la prima volta in carriera in un singolo torneo tra Serie A e Serie B: 10 reti in 28 partite nel torneo in corso – soltanto tre marcature in meno di quelle realizzate in tutte le precedenti 126 gare nei due campionati.

L’unica doppietta firmata da Abdelhamid Sabiri in questo campionato è arrivata proprio contro la SPAL nel match d’andata vinto dai marchigiani per 2-0.

OPTA | 16-04-2021 10:32