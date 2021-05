Spal, al Mazza va cambiato spartito

La Spal ha guadagnato un solo punto nelle ultime quattro sfide contro la Cremonese in Serie B, con un gol segnato nel parziale, dopo aver vinto ciascuna delle precedenti sei gare contro i lombardi nel torneo cadetto. Vittoriosa nell’ultima trasferta contro la Spal in Serie B (3-0, settembre 1992), la Cremonese non ha mai vinto due gare di fila sul campo dei ferraresi nel torneo cadetto.

La compagine estense viene da due sconfitte consecutive in casa in campionato e non ha mai perso tre gare interne di fila nella sua storia in Serie B. La Cremonese, reduce dal pareggio sul campo del Chievo, nelle ultime 15 trasferte in Serie B non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato.

Nessuna squadra ha segnato più gol dalla distanza della Spal in questo campionato: 11 (al pari del Brescia), inclusi tutti gli ultimi tre nel torneo. Alberto Paloschi ha trovato il gol nel match d’andata contro la Cremonese: in questa stagione solo contro il Pordenone ha segnato in entrambe le sfide di campionato.

OPTA | 09-05-2021 19:49