Spagna, poche alternative per il primo posto. Ma per il resto...

Nel 2007, in occasione del Gran premio del Canada, Lewis Hamilton ha conquistato per la prima volta la pole position. Ieri è arrivato a 100, un record incredibile che il britannico ha festeggiato con moderazione: vuole chiudere il cerchio domenica vincendo il Gran premio di Spagna. Con la sua Mercedes parte davanti a tutti e parte come favorito, l’unica alternativa sembra rappresentata da Max Verstappen, poi si entra nel mondo delle grandi sorprese, anche se la vittoria di Bottas sarebbe meno sorprendente di quella di altri, vista la macchina che ha in mano.

Charles Leclerc, buon quarto in prova, sogna un podio. Per nulla facile, data la concorrenza, ma il monegasco ha fatto meglio di Sainz ed è quindi sulla carta il ferrarista destinato a chiudere il Gp più avanti.

Per Vettel ennesima occasione di stare davanti a Stroll (anche se parte dietro al compagno), per la categoria ‘non-giovani’ ci si aspetta una reazione da parte di Kimi Raikkonen. Mazepin si candida al poco ambito premio di ‘primo ritirato’.

OPTA | 09-05-2021 08:41