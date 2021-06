Spagna, dal dischetto la precisione è scarsa

La Slovacchia ha vinto solo uno dei sei match contro la Spagna: successo casalingo in una gara di qualificazione al Campionato Europeo nell’ottobre 2014 (2-1). Questa sarà la loro prima sfida tra Mondiali e Europei. La Spagna ha vinto tutte le tre sfide casalinghe contro la Slovacchia, segnando 11 gol e subendone due. La Slovacchia è rimasta imbattuta nell’ultima partita della fase a gironi in entrambi i due precedenti grandi tornei disputati: vittoria 3-2 contro l’Italia ai Mondiali del 2010 e pareggio 0-0 con l’Inghilterra a EURO 2016. Ha superato la fase a gironi in entrambe le occasioni.

La Spagna ha pareggiato entrambe le partite di EURO 2020; nella storia del Campionato Europeo, solo una squadra ha pareggiato tutte e tre le partite nella stessa fase a gironi: il Portogallo nel 2016, che poi vinse quell’edizione. La Spagna ha pareggiato tutte le ultime quattro partite tra Europei e Mondiali; tra le nazionali europee, solo l’Italia (cinque tra il 1980 e il 1982) ha infilato una striscia più lunga di pareggi di fila. La Spagna ha sbagliato cinque degli ultimi otto rigori calciati agli Europei (esclusa la lotteria dei rigori), striscia iniziata nel 1984. ­

Stefan Tarkovic è uscito sconfitto solo in due delle 11 partite alla guida della Slovacchia, una delle quali contro la Svezia; gli slovacchi potrebbero perdere due partite consecutive per la prima volta con l’attuale CT.

