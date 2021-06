Spagna, con la Svezia è sempre gol

Si tratta del quarto incontro tra Spagna e Svezia in uno dei principali tornei internazionali (Campionati Mondiale ed Europeo), dopo quelli ai Mondiali 1950 (3-1 per la Svezia), Mondiali 1978 (1-0 per la Spagna) e Euro 2008 (2-1 per la Spagna). Si giocherà a Siviglia.

La Spagna è alla sua undicesima partecipazione ad un Campionato Europeo: le ‘Furie rosse’ hanno vinto il torneo in tre delle precedenti 10 partecipazioni (1964. 2008, 2012), tra cui due delle ultime tre. Solo la Germania ha vinto il trofeo tante volte quante la Spagna (tre entrambe). La Spagna ha raggiunto le fasi a eliminazione diretta degli Europei in cinque delle sue sei precedenti partecipazioni al torneo, la sola eccezione è arrivata nel 2004 quando ‘La Roja’ fu eliminata nel girone. La Spagna ha perso solo due delle ultime 16 partite agli Europei, entrambe le sconfitte sono arrivate nelle ultime due partite giocate nella competizione (contro Croazia e Italia nel giugno 2016). La Spagna ha vinto solo una delle ultime cinque partite all’esordio in una delle principali competizioni internazionali, considerando sia Mondiali che Europei (1-0 contro la Repubblica Ceca, Euro 2016).

La Svezia è alla sua settima partecipazione ad un Campionato Europeo. Infatti, dalla prima partecipazione come nazionale ospitante in occasione di Euro 1992 – che ad oggi coincide anche con la migliore performance nel torneo (semifinalista) – la Svezia si è qualificata per tutte le successive edizioni, tranne che nel 1996. La Svezia non è riuscita a superare la fase a gironi negli ultimi tre Campionati Europei. L’ultima volta che gli Svedesi hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta è stata nel 2004, quando furono eliminati ai rigori dall’Olanda (0-0 d.t.s., 4-5 ai rigori). La Svezia ha mantenuto la propria porta inviolata solo una volta negli ultimi 12 confronti con la Spagna: in occasione delle qualificazioni agli Europei nell’ottobre 2006 (2-0, gol di Johan Elmander e Marcus Allback). Quella è stata anche l’ultima vittoria della Svezia contro ‘La Roja’.

OPTA | 14-06-2021 08:44