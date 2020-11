Sonego e Berrettini non possono sbagliare

Nel sempre prestigioso torneo di Parigi-Bercy, Masters 1000 da big, Lorenzo Sonego va a caccia di conferme dopo la finale di Vienna. In Austria contro Rublev domenica non c’è stato niente da fare, ma negli occhi di tutti è rimasta ancora la vittoria in due set contro il numero uno del mondo Novak Djokovic, che l’ha proiettato al trentaduesimo posto del ranking Atp. Il suo cammino riparte da un match abbordabile con il kazako Aleksandr Bublik.

Attesa per il ritorno in campo anche di Berrettini, fermo ormai dal match costatogli l’eliminazione sempre a Parigi, ma al Roland Garros. Il numero uno italiano, ancora in corsa per le Atp Finals che si svolgeranno regolarmente a fine stagione, se la vedrà con lo statunitense Marcos Giron. Anche in questo caso il favorito è l’azzurro, nella speranza che non commetta passi falsi come già successo ai tre connazionali impegnati nella giornata di ieri. Travaglia, Cecchinato e Caruso sono infatti stati subito eliminati in un lunedì nero per il nostro tennis.

OPTA | 03-11-2020 09:39