Sonego, con Djokovic serve un miracolo

E’ un giorno a suo modo storico per Lorenzo Sonego. Il venticinquenne torinese ieri si è qualificato a Vienna per i quarti di finale dell'”Erste Bank Open”, ATP 500 dotato di un montepremi di 1.409.510 euro. La vera notizia però è che tra lui e la semifinale c’è Novak Djokovic. Sonego non ha mai affrontato il carriera il serbo e spera magari anche di sorprenderlo, dopo che il numero uno del mondo ha già raggiunto il suo obiettivo di questa settimana, ovvero garantirsi matematicamente il primato del ranking a fine anno per la sesta volta, impresa riuscita solo a Sampras.

Ovviamente i favori del pronostico sono nettamente per Nole contro un giocatore che occupa la posizione numero 42, appena un gradino più in alto di Jannik Sinner. L’altoatesino ieri si è dovuto arrendere a un problema a un piede prima ancora che a Rublev. Il duello a distanza per il terzo gradino del podio a livello nazionale, alle spalle di Berrettini e Fognini, è destinato comunque ad andare avanti ancora, nelle prossime settimane.

OPTA | 30-10-2020 08:58