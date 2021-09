Soltanto 0-0 tra Napoli e Spartak Mosca

Gli unici precedenti tra Napoli e Spartak Mosca in competizioni europee sono due pareggi senza reti negli ottavi di Coppa dei Campioni del 1990/91, in cui lo Spartak ha superato il turno dopo la lotteria dei calci di rigore. Lo Spartak Mosca può diventare la squadra affrontata più volte dal Napoli in competizioni UEFA senza neanche una rete degli azzurri (al momento zero reti in due precedenti, come contro Viktoria Plzen, Eintracht Francoforte e Sporting Lisbona).

Il Napoli ha perso solo una delle sei partite in competizioni europee contro avversarie russe (1V, 4N), una sconfitta 1-4 in trasferta contro il Torpedo Mosca, in Coppa UEFA nel settembre 1975. Lo Spartak Mosca ha perso sei delle ultime sette partite in competizioni europee contro squadre italiane (1N), cinque delle quali contro l’Inter.

Il Napoli ha perso tre delle cinque partite casalinghe giocate in Europa League tra febbraio 2018 e ottobre 2020 (2V), nelle tre gare successive ha ottenuto due successi e un pareggio. Lo Spartak Mosca ha vinto solo due delle ultime 19 trasferte in tutte le competizioni europee (6N, 11P): contro l’Athletic Bilbao nel febbraio 2018 e contro il Thun nell’agosto 2019.

Il Napoli ha pareggiato la prima gara di questa Europa League: solo una volta, i partenopei hanno impattato ciascuna delle prime due partite in una fase a gironi in competizioni europee: nel 2010/11, in cui hanno comunque superato il turno. Victor Osimhen ha messo a segno una doppietta nella scorsa partita di Europa League, contro il Leicester; l’ultimo giocatore del Napoli che ha realizzato tre reti nelle prime due presenze in una singola edizione della competizione è stato Dries Mertens, nel 2015/16.

