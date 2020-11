Solo Pospisil tra Sinner e la gloria

La prima volta non si scorda mai e Jannik Sinner ha le carte in regola perché la sua prima finale nel circuito maggiore sia felice: sul cemento di Sofia il ragazzo di San Candido affronta il canadese Vasek Pospisil, numero 74 del ranking, che per la terza volta in carriera arriva all’ultimo atto nel circuito maggiore ma non ha mai trionfato.

Sarà una gara combattuta ma l’altoatesino, numero 44 della classifica Atp, parte da favorito e potrebbe anche vincere in due set. E’ approdato in finale dopo avere battuto l’ungherese Marton Fucsovics, il lucky loser svizzero Marc-Andrea Huesler, l’australiano Alex De Minaur e, venerdì, il francese Adrian Mannarino, che non è riuscito a fare pesare la maggiore esperienza in questo tipo di appuntamenti.

Quella di sabato sarà una sfida inedita tra i due. Pospisil l’ha raggiunta sbarazzandosi del lucky loser ucraino Illya Marchenko, del tedesco Jan-Lennard Struff, dell’australiano John Millman e del francese Richard Gasquet, che nel turno precedente aveva eliminato un generoso Salvatore Caruso.

