Siviglia sempre solido con le tedesche

L‘unico precedente tra Siviglia e Borussia Dortmund in competizioni europee è avvenuto nella fase a gironi dell’Europa League 2010/11. La squadra andalusa ha vinto 1-0 a Dortmund prima del pareggio per 2-2 al Sanchez-Pizjuan.

Il Borussia Dortmund non ha vinto nessuna delle ultime 10 trasferte contro squadre spagnole in Champions League, subendo almeno due gol in nove di queste sfide. L’unica vittoria in trasferta del Dortmund in terra spagnola nella competizione risale all’ottobre 1996 contro l’Atlético Madrid (1-0): in quella stagione ha vinto il trofeo.

Il Siviglia ha ospitato una squadra tedesca 12 volte in precedenza in competizioni europee: ha perso solo una di queste sfide, contro il Bayern Monaco nei quarti di finale della Champions League 2017/18 (1-2).

Il Borussia Dortmund ha perso le ultime sei trasferte nella fase a eliminazione diretta di Champions League, subendo 14 gol e segnandone solo due. L’unica vittoria nelle ultime 12 sfide in questa fase del torneo risale infatti a febbraio 2014 contro lo Zenit (4-2).

OPTA | 17-02-2021 14:10