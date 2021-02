Siviglia a Pamplona alla ricerca del poker

Dopo quattro successi consecutivi contro il Siviglia nella Liga tra il 2004 e il 2006, l’Osasuna ha vinto solo due degli ultimi 21 incontri contro gli andalusi nel massimo campionato, 3-2 nel maggio 2011 e 2-1 nel maggio 2013.

Il Siviglia ha vinto due delle ultime tre trasferte contro l’Osasuna nella Liga, dopo averne vinta solo una delle precedenti 13, 2-0 nel settembre 2009. L’Osasuna ha vinto solo due delle ultime 13 sfide nella Liga contro squadre andaluse, 2-0 con il Cadice nel settembre 2020 e 3-1 con il Granada lo scorso gennaio, non avendo trovato il gol in otto di questi 13 incontri.

L’Osasuna ha vinto tre delle ultime quattro partite nella Liga comprese le ultime due, dopo non aver trovato il successo nelle 13 gare precedenti nella competizione. Non ottiene tre successi di fila dal luglio 2020 (tre). Il Siviglia ha raccolto 45 punti nelle prime 22 giornate in questa Liga e solo in una occasione ha fatto meglio a questo punto nel massimo campionato (46 nel 2016/17). I 16 gol incassati in questo campionato sono la propria migliore prestazione difensiva di sempre a questo punto della competizione.

