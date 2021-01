Siviglia a caccia dell'impresa a casa Simeone

L’Atletico ospita il Siviglia nel recupero della prima giornata della Liga. La squadra di Madrid ha perso solo una delle ultime 19 partite di campionato contro gli andalusi, 17 delle quali sotto la guida di Diego Simeone: 1-0 al Ramón Sánchez-Pizjuán nell’ottobre 2016. Atletico Madrid e Siviglia hanno pareggiato le ultime quattro partite in Liga, la prima volta che succede alle due formazioni nel massimo campionato.

L’Atletico Madrid è imbattuto nelle ultime 19 partite interne di Liga, la migliore serie attuale di una squadra in casa nella competizione, tuttavia il Siviglia è una delle cinque squadre ad aver vinto contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano in tutte le competizioni (1-2 a gennaio 2018 in Copa del Rey) e potrebbe essere la prima a vincere due volte nel nuovo stadio dei biancorossi. Tra l’altro gli andalusi hanno perso solo due delle ultime 15 trasferte in Liga, 1-0 contro il Granada e 2-1 contro l’Athletic Bilbao, entrambe ad ottobre, e nessuna delle ultime quattro. Coraggioso pensare a un colpaccio, però…

OPTA | 12-01-2021 14:49