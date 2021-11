Sinner vs Alcaraz. E c’è anche Musetti

Due italiani, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, vanno a caccia della qualificazione agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi Bercy.

Particolarmente interessante si prospetta la sfida tra l’altoatesino e Carlos Alcaraz: il giovanissimo spagnolo sta migliorando di giorno in giorno e anche sulle superfici veloci può dire la sua. Lo sa benissimo Jannik, che non può frenare al suo cospetto, essendo in piena corsa per le Atp Finals di Torino.

Lorenzo Musetti, entrato nel tabellone principale come lucky-loser, è stato bravo nel riuscire a rimontare e battare il serbo Djere ma ora se la vedrà con James Duckworth, reduce da un’affermazione di prestigio ai danni di Bautista Agut e a proprio agio sul veloce.

OPTA | 03-11-2021 09:07