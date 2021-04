Sinner sfida Djokovic per fare un passo nella storia

Comunque vada a finire sarà una giornata da ricordare, quella di oggi, per Jannik Sinner. L’altoatesino, che ormai è più di una promessa del tennis mondiale, a Monte Carlo incrocerà la racchetta niente meno che con Novak Djokovic.

Il fuoriclasse serbo, che ha speso belle parole per il suo avversario, è al rientro in campo dopo il trionfo di Melbourne dove ha travolto in finale il russo Andrei Medvedev e c’è quindi l’incognita del non breve stop (insieme a qualche problemino manifestato ai muscoli addominali) che potrebbe consegnare qualche possibilità in più a Sinner.

Jannik, dal canto suo, ha passato il primo turno del torneo del Principato sbarazzandosi in due set di Albert Ramos-Vinolas, uno che sulla terra è a suo agio e che ha una certa esperienza.

Tra gli italiani in campo mercoledì anche il detentore del titolo, Fabio Fognini, che se la vedrà con l’australiano Thomson (giustiziere del sempre più inquieto Paire al primo turno) dopo avere iniziato la sua nuova avventura monegasca non dando scampo a Kecmanovic.

OPTA | 14-04-2021 07:33