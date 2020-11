Sinner, semifinale da favorito

Appuntamento con la storia per Jannik Sinner che oggi potrebbe centrare la qualificazione per la sua prima finale Atp.

A Sofia l’altoatesino torna in campo con il favore del pronostico contro l’esperto trentaduenne francese Adrian Mannarino. Sinner l’impresa l’ha già compiuta ieri eliminando nei quarti l’australiano Alex De Minaur, numero 25 del ranking Atp e terza testa di serie.

L’allievo di Riccardo Piatti è reduce da un match duro di oltre due ore in cui ha dimostrato la sua crescita continua. Oggi i pericoli maggiori arriveranno dal servizio dell’avversario che però diventa temibile anche quando gli scambi si allungano.

Sinner ha già dimostrato di poter ribaltare un match dopo aver perso il primo set ma oggi l’obiettivo deve essere quello di prendere subito in mano la partita per chiudere in anticipo i conti. Le energie risparmiate tornerebbero utili in finale contro il vincente dell’altra sfida di oggi pomeriggio tra Pospisil e Gasquet, con il primo leggermente favorito per la vittoria.

OPTA | 13-11-2020 11:50