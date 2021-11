Sinner, platonica sfida con Medveded

Hubert Hurkacz non è riuscito a fare un favore al suo amico Jannik Sinner, che anche se dovesse battere Daniil Medvedev concluderà la sua avventura alle ATP Finals. Alexander Zverev ha sconfitto agevolmente in due set per 6-2, 6-4 il polacco, qualificandosi per la semifinale del torneo di Torino.

In serata, comunque, l’altoatesino se la vedrà con il russo con l’appoggio del tifo e con la mente sgombra. Sinner, con Medeved, ha perso due volte in altrettanti confronti diretti sempre sul veloce di Marsiglia nel 2020 (1-6, 6-1, 6-2) e nel 2021 (6-2, 6-4).

OPTA | 18-11-2021 15:02