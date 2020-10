Sinner, la sfida a Zverev non è impossibile

Il gioco si fa duro, ma Jannick Sinner non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro. Il periodo da favola per il tennista di San Candido non sembra voler finire, così dopo aver sorpreso tutti agli Internazionali di Roma, arrendendosi solo a Dimitrov agli ottavi, ecco l’exploit al Roland Garros, dove il giovane talento è entrato nella storia come primo classe 2001 a spingersi fino agli ottavi di finale.

Domenica 4 ottobre alle ore 11 sarà il tedesco Alexander Zverev a mettere alla prova Sinner. Un test che sembra ancora troppo impegnativo per le pur ottime qualità dell’italiano, la cui missione di vendicare Marco Cecchinato, semifinalista 2019 sconfitto quest’anno ai sedicesimi proprio da Zverev, sembra non ai limiti dell’impossibile, ma di sicuro complicata.

Anche il tedesco sta infatti vivendo un momento di ottima forma, confermato dalla finale raggiunta agli Us Open, la prima in uno Slam per il classe 1996, poi battuto da Dominic Thiem, ma già a inizio 2020 il tedesco di origini russe si era fatto notare raggiungendo le semifinali degli Australian Open.

Prima di schiantare Cecchinato in tre set, Zverev aveva però faticato non poco per eliminare al secondo turno il francese Pierre-Hugues Herbert, piegato solo in cinque set.

Sinner, che non ha invece ancora ceduto un set contro Goffin, Bonzi e Coria, dovrà rivedersi accuratamente questa sfida per provare a fare l’impresa: Herbert ha infatti avuto il coraggio di sfidare Zverev sui propri punti forti, in particolare il suo rovescio forte e potente. Certo, servirà anche una giornata non ottimale del tedesco e in particolare del suo potentissimo servizio.

La speranza di Jannick è proprio quella di riuscire ad allungare il più possibile il match e l’ottimo momento dell’italiano fa sperare di vedere almeno quattro set. Chi passerà il turno affronterà ai quarti il vincitore tra il figlio d’arte Sebastian Korda e Rafa Nadal.

