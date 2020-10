Sinner, esame di russo a Vienna

Jannik Sinner è atteso oggi da un difficile esame di russo contro Rublev, uno dei più in forma in questo periodo.

Il diciannovenne altoatesino però non è da meno visto che anche ieri ha confermato il suo ottimo periodo battendo un altro avversario più avanti in classifica come il figlio d’arte norvegrse Casper Ruud. 7-6 6-3 il punteggio per il numero 43 del mondo contro il numero 26.

Nelle ultime settimane l’allievo di Riccardo Piatti ha perso solamente contro due big assoluti come Nadal e Zverev (in semifinale a Vienna, dopo averlo comunque battuto quando contava di più, al Roland Garros). Rublev al momento è il numero otto del ranking, un gradino sotto il tedesco.

Batterlo sarebbe davvero un colpaccio per Sinner, che non parte favorito ma può giocarsela, magari per allungare almeno il match al terzo set. Una sconfitta comunque non cambierebbe di molto lo status di aspirante top 10 del nostro portacolori, destinato a scalare altri posti in classifica nelle prossime settimane prima della fine del 2020.

