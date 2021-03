Sinner e Sonego a caccia dei quarti a Miami

Due italiani saranno di scena negli ottavi del torneo maschile in corso di svolgimento a Miami, in Florida.

Jannik Sinner sarà in campo a partire dalle 17.00 italiane contro il finlandese Emil Ruusuvuori, che tra tra gli altri ha eliminato Alexander Zverev al secondo turno. In passato lo scandinavo si è rivelato indigesto per l’altoatesino, che però è cresciuto tanto e non dovrebbe avere grossi problemi nell’approdare ai quarti: da non escludere un successo in due set.

Molto più tardi, quando in Italia sarà già notte, toccherà a Lorenzo Sonego. Al piemontese servirà qualcosa di più che un’impresa per sbarrare la strada al suo avversario: il livello di Stefanos Tsitsipas è ben più alto di quello di Fratangelo e Galan, eliminati in due set. Il greco, che negli ultimi Slam è stato protagonista. ha le carte in regola per vincere in due set con Sonego.

OPTA | 30-03-2021 08:08