Sinner e Musetti, che il sogno continui

Due tra i ragazzi terribili del tennis italiano, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, sono approdati ai quarti di finale nei due tornei Atp 500 in programma questa settimana: l’altoatesino non smette di stupire, mentre per il toscano si tratta di un exploit, che dimostra tutto il suo talento.

Jannik Sinner, reduce da due vere e proprie battaglie con il kazako Bublik e lo spagnolo Bautista Agut, tasta il polso ad Aslan Karatsev, che agli ottavi si è sbarazzato di Lorenzo Sonego, ma che soprattutto di recente è stato capace di raggiungere le semifinali dell’Australian Open dopo essere partito dalle qualificazioni.

Lorenzo Musetti, partito dalle qualificazioni del torneo di Acapulco e capace di battere un top-10 come l’argentino Schwartzman e lo statunitense Tiafoe, cerca un miracolo contro il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 5, e apparso a suo agio sul cemento messicano nelle prime esibizioni.

OPTA | 18-03-2021 09:24