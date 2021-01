Sicura battaglia al derby di Siviglia

Il derby di Siviglia ha sempre il suo fascino. Le due squadre del capoluogo andaluso scenderanno in campo sabato alle 16.15.

Si gioca in casa dei biancoverdi, che sul proprio terreno di gioco hanno vinto solo una delle ultime 11 partite di Liga contro i concittadini: 1-0 nel settembre 2018 con l’ex della Fiorentina Joaquín che ha realizzato il gol della vittoria. Il Siviglia ha vinto le ultime tre trasferte in campionato, tutte con lo stesso punteggio (1- 0) e non ha mai vinto quattro o più match esterni di fila nella stessa stagione nella massima serie: potrebbe riuscirci questo sabato, ma sembra difficile che possa rimanere ancora una volta con la porta involata: il Betis ha segnato gli ultimi tre gol in Liga al Benito Villamarín nel secondo tempo, dopo aver segnato i precedenti sei in casa in questa stagione nel primo.

Youssef En-Nesyri va tenuto in grande considerazione tra i possibili marcatori: la sua unica tripletta nella Liga è arrivata proprio contro i biancoverdi nel febbraio 2019, quando era un giocatore del Leganés. Occhio anche a Suso e, tra i padroni di casa, a Fekir.

OPTA | 02-01-2021 10:58