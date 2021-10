Si rivede Camila Giorgi e c’è anche Martina Trevisan

Sono due le tenniste italiane in campo sabato per il secondo turno del torneo di Indian Wells: per Camila Giorgi ma soprattutto per Martina Trevisan non sarà facile andare avanti in California.

La marchigiana, dopo il bye all’esordio, dovrà tornare a mostrare il tennis esibito in estate per avere la meglio su Amanda Anisimova, classe 2001 dal notevole potenziale e che ha margini di miglioramento.

La toscana, reduce da una vera e propria battaglia con la Bouzkova, troverà dall’altra parte della rete Anett Kontaveit, estone che non le ha dato scampo nell’unico precedente (Gstaad 2018) e che di recente si è imposta ai tornei di Cleveland e Ostrava.

OPTA | 09-10-2021 08:44