Si entra in Svizzera, ultimi assalti a Bernal

Tappone alpino con sconfinamento in Svizzera per le speranze dei rivali di Egan Bernal: sabato si corre la Verbania – Valle Spluga-Alpe Motta, 164 km. Dopo la partenza entrati in Svizzera si affronta l’interminabile Passo di San Bernardino (24 km) con scollinamento oltre i 2000 m e dopo la discesa un altro passo over-2000: il Passo dello Spluga (Splügenpass). Discesa impegnativa (con alcune gallerie e alcune paravalanghe) fino a Campodolcino dove inizia la salita finale.

Ultimi 7 km tutti in forte ascesa. Dopo Campodolcino la strada sale con una sequenza di tornanti e gallerie fino a Pianazzo dove si percorre la vecchia strada per Madesimo (carreggiata ristretta) con pendenze elevate. A Madesimo si trova l’unico tratto relativamente pianeggiante del percorso che negli ultimi chilometri riprende a salire con pendenze attorno al 10%. Rettilineo finale in leggera ascesa su asfalto.

Yates e Almeida sembrano in grado di contendersi la vittoria di tappa, da non escludere un moto d’orgoglio di Martin. O che Bernal abbia talmente tanta gamba da permettersi di non difendersi e basta.

OPTA | 29-05-2021 07:50